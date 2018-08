Carmen ganó la batalla de la vida

Era un día de los que llamamos 'movidito'. Recuerdo que el Gobierno de Mariano Rajoy estaba sumergido en una moción de censura capitaneada por Unidos Podemos que no salió adelante. Nadie aludió a algo que en su momento no pasó desapercibido, la salida de la cárcel de una histórica etarra. Entre los suyos era 'Margarita'; para la prensa, la policía y el miedo del ciudadano, 'La Tigresa'; para sus padres, Idoia. Esas tres personas eran la misma que hace 30 años había sido la copiloto de una moto que avanzaba hacia un bar llamado 'Náutico', en Pasaia. Allí estaba un hombre comiendo un bocadillo con unos amigos. De pronto, sin mediar palabra, la copiloto que se iniciaba en un mundo de tinieblas acabó con la vida de Ángel Facal Soto de un tiro en la sien. Después, 'La Tigresa' acumuló temibles andanzas en Madrid: la matanza de República Dominicana, carteles con su cara en el Metro, la leyenda tras su pertenencia a uno de los comandos más sangriento de la historia de ETA.

Recuerdo que su salida de la cárcel me hizo pensar. Investigué hasta encontrarme a una mujer, de alrededor de 60 años, en un vídeo que había sido realizado por el Gobierno Vasco. Sólo emitieron un extracto del vídeo, pero eso me bastó para que mi corazón se parara, para ponerme en el lugar de esa persona por un momento, aunque jamás llegaré a sentir el dolor que tuvo que padecer. Ese minuto de empatía me empujó a ir hasta Hondarribia para conocer a esa mujer que había vivido la tragedia de un asesinato y decía que perdonaba... ¿Cómo es posible?, me preguntaba a mí misma.

No nos conocíamos de nada, pero Carmen me contó su historia. Y no sólo eso, me enseñó lugares de Guipuzkoa preciosos, de los que te hacen sentir que el alma sale de tu cuerpo para no volver… Vi en ella a una mujer luchadora, que no ha cesado de pelear ni de mantener una gran sonrisa en su rostro. De sacar adelante su vida y la de su familia. «La vida no es fácil nunca, el tema es saber gestionarla», me dice siempre. Casada con un deportista de élite, ha tenido que afrontar situaciones muy difíciles. Jamás se rindió, nunca huyó desesperadamente ni tuvo tal idea. Se quedó para ganar la batalla de la vida.

Hoy, un año después de la salida de la cárcel de la que un día fue la temida 'Tigresa', Carmen sabe que están apenas a 15 minutos de distancia. Sabe que un día se puede cruzar por la calle a quien fue verdugo de su hermano. Sabe también que aún hay vascos que defienden todo aquello. Pero Carmen Facal Soto no sólo es una mujer que ha ganado una guerra, es alguien que ha sabido seguir a la sociedad, integrarse, hablar con todo el mundo y, lo más importante, escuchar.

En Pasaia todos le quieren, le saludan, le abraza; sus barcos, 'los Facal', dieron empleo a muchas personas que la recuerdan con el mayor cariño, una jefa diferente, con corazón. Lo mismo en Errenteria, en Donostia. Todos le tienen cariño por cómo es y lo que transmite a los demás. Nunca se ha anclado en su condición de víctima. Carmen superó aquello sola.

Me encuentro con una persona a la que puedo llamar amiga, con la que he compartido viajes, comidas, charlas de todo, paseos y hasta lo más profundo de su persona… Esta historia es real. No hay nada más bonito que cruzarte con alguien capaz de enseñarte que hay luz tras toda la oscuridad de los peores problemas.