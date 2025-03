La vida y la muerte

Comenta Compartir

No nos preparan para la muerte, y quizás tampoco para la vida, la vas descubriendo mientras vives y vas encontrando tu sitio en ella. Pero ... la muerte forma parte de la vida, es más, yo diría que es una misma cosa, indisoluble. Sin vida no hay muerte, y sin muerte, no existe la vida. Tenemos la gran suerte de haber nacido, además, donde lo hemos hecho. Disfrutemos del tiempo que estamos aquí, y hagamos disfrutar a las personas de alrededor... No nos vamos a llevar nada, porque nada trajimos. Y cuando llegue el momento de partir daremos las gracias por haber vivido y dejaremos sitio a los que se incorporan a la vida.

