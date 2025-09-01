Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Justicia

CARMEN BALBOA DE SANDOVAL URRESTARAZU TOLOSA

Lunes, 1 de septiembre 2025, 06:40

Justicia viene de justo, que significa actuar con imparcialidad, sin favorecer ni perjudicar a nadie , entre otras cosas... No sé en qué se basan los ... jueces para no aplicar dicha ley, tenemos gente campado a sus anchas, por un delito que ha sido demostrado como tal... Enriquecimiento fraudulento a cuenta de un virus que tuvo a este país paralizado. Pero ahí andan, pasándose la pelota de uno a otro, y sin hacer nada. Se dan más prisa desahuciando a la gente sin recursos. El que tiene el poder, puede hacer exactamente lo que le da la gana. Al presidente de EE UU le acaban de perdonar un deuda por fraude multimillonaria, y no se queda ahí, porque van a rodar las cabezas de los valientes que se atrevieron a denunciarlo. La justicia no existe, la figura de la mujer con los ojos vendados y la balanza es una quimera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  2. 2

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  3. 3 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  4. 4

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables
  5. 5

    La entrada cada año de 1.300 nuevos jubilados en Gipuzkoa tensiona el sistema de pensiones
  6. 6 Ya hay horario para la vuelta de Xabi Alonso a Donostia: no coincidirá con la bandera de La Concha
  7. 7

    Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa
  8. 8

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813
  9. 9

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  10. 10

    «Hemos encargado a juristas un estudio sobre cómo actuar con las pancartas de ETA»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Justicia