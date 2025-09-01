Comenta Compartir

Justicia viene de justo, que significa actuar con imparcialidad, sin favorecer ni perjudicar a nadie , entre otras cosas... No sé en qué se basan los ... jueces para no aplicar dicha ley, tenemos gente campado a sus anchas, por un delito que ha sido demostrado como tal... Enriquecimiento fraudulento a cuenta de un virus que tuvo a este país paralizado. Pero ahí andan, pasándose la pelota de uno a otro, y sin hacer nada. Se dan más prisa desahuciando a la gente sin recursos. El que tiene el poder, puede hacer exactamente lo que le da la gana. Al presidente de EE UU le acaban de perdonar un deuda por fraude multimillonaria, y no se queda ahí, porque van a rodar las cabezas de los valientes que se atrevieron a denunciarlo. La justicia no existe, la figura de la mujer con los ojos vendados y la balanza es una quimera.

