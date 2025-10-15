Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Encarecimiento brutal

Carmen Balboa de Sandoval Urrestarazu

Tolosa

Miércoles, 15 de octubre 2025, 06:36

¿Hasta cuándo vamos a aguantar la subida tan abultada en los productos de primera necesidad? Ni la carne, ni el pescado, ni la fruta ... tienen el mismo precio una semana seguida. Hasta los huevos un día valen a un precio y otro a otro, pero siempre al alza. La docena más económica pasa ya de los 3 euros. No recuerdo subidas tan elevadas en toda mi vida. Es una verdadera vergüenza. ¿Quién controla las subidas? Los afectados somos todos, jóvenes, menos jóvenes y mayores. Hay que hacer malabares para comprar calidad a precios razonables. Y nadie dice nada. ¿Qué nos tendrán que hacer para defender lo nuestro? ¿Por qué nos movilizamos por otros problemas (que está bien ) y no por la situación que se está viviendo aquí? Con niños que hacen una comida al día y con mayores a los que no les llega para alimentarse como deberían... ¿Hasta cuándo?

