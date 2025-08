La Unión Europa

Comenta Compartir

No termino de entender para qué sirve la Unión Europea. Siempre he pensado que era algo que nos fortalecía; una Europa unida frente a Rusia, que es una potencia en sí misma, y Estados Unidos y Asia. No es así, ni de lejos. Les cuesta tomar decisiones o no las toman. Cómo permite la UE que las guerras se alarguen de ese modo. Están dejando países sin jóvenes. ¿No les importa cuántos inocentes están muriendo? Para qué queremos tener una Unión Europea si dejan que Trump desestabilize el sistema económico mundial. ¿A que están jugando? Por favor seamos adultos serios, y defendamos lo nuestro.