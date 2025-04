Kit de supervivencia

Comenta Compartir

En vez del susodicho kit, por qué no uno de convivencia que nos va a hacer más falta. Aprender a convivir, con educación y respeto, ... entre nosotros. Entre las familias, también en los trabajos y en la vida social, que ahora hay bastante. La pandemia nos tuvo enclaustrados y ahora no nos meten en casa ni para atrás. Tenemos que volver a convivir en armonía, no es posible que te comuniques con personas que están a miles de kilómetros y no sepas comunicarte con la persona que tienes al lado. El gran avance tecnológico ha traído todo eso, y la tecnología tiene cosas muy buenas pero otras no tanto. Labor de la sociedad, padres y educadores, es ponerle freno a eso antes de que sea demasiado tarde. Como la labor de los políticos es construir, no destruir. Todos tenemos que contribuir, los mayores, los medianos y la juventud, porque todos tenemos nuestra parte de responsabilidad.

