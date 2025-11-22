Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

¿Dónde está la Justicia?

Carmen Balboa de Sandoval

Tolosa

Sábado, 22 de noviembre 2025, 06:26

Me pregunto dónde está la Justicia. Porque no se la ve por ningún lado. Todo el mundo, o casi todos tienen acceso a nuestros números ... privados, te llaman unas siete veces al día, además por tu nombre, y quieres denunciarlo y no es posible, (lo sé por experiencia propia) tienes que ir a la lista Robison y darte de alta allí y a ver si pueden hacer algo. Pero luego resulta que un fiscal tiene poder para mirar un correo de un supuesto ladrón, que resulta no ser supuesto, sino ladrón. Y condenan al fiscal, que además tiene que indemnizar al ladrón. Por favor... Y luego, quien nos roba es el de fuera. No, quien nos está robando, y además con total impunidad, son ellos, los de siempre.

