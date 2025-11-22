Comenta Compartir

Me pregunto dónde está la Justicia. Porque no se la ve por ningún lado. Todo el mundo, o casi todos tienen acceso a nuestros números ... privados, te llaman unas siete veces al día, además por tu nombre, y quieres denunciarlo y no es posible, (lo sé por experiencia propia) tienes que ir a la lista Robison y darte de alta allí y a ver si pueden hacer algo. Pero luego resulta que un fiscal tiene poder para mirar un correo de un supuesto ladrón, que resulta no ser supuesto, sino ladrón. Y condenan al fiscal, que además tiene que indemnizar al ladrón. Por favor... Y luego, quien nos roba es el de fuera. No, quien nos está robando, y además con total impunidad, son ellos, los de siempre.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión