Comercio local

Se están cerrando muchísimos comercios. Y cuando esto ocurre en poblaciones donde había muchos es desolador. Quieren buscar culpables, y la culpabilidad, como no, cae sobre el consumidor. Yo, más que culpables , tiendo a buscar responsables, y ahí sí, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Vamos a analizarlo. El consumo ha cambiado. Antes se tenían cuatro prendas y, si se podía, mejor de buena calidad. Ahora la juventud colecciona ropa y los menos jóvenes, también. Se ha cambiado la calidad por la cantidad. No podemos olvidar que todo esto coincide con que se han jubilado cantidad de comerciantes ,y sus hijos no han seguido con el negocio. Se ponen los negocios en alquiler, el propietario quiere sacar rentabilidad y el inquilino desea un jornal decente. Imposible ambas cosas. Los comerciantes, con todos mis respetos, no han sabido ver lo que venía. Internet funciona. ¿Porqué no utilizarlo? Hay cantidad de pequeños comercios que funcionan online. Eso es el progreso y no hay quien lo detenga.