Cartas al director

Alzheimer

Carmen Balboa de Sandoval

Tolosa

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 06:42

Estoy escuchando testimonios de personas que en un futuro desarrollarán esta enfermedad, y me pregunto si es bueno saber que vas a padecer una dolencia ... degenerativa e incapacitante para la que hoy no hay cura... ¿Es bueno realmente conocer con antelación que no vas a reconocer ni a tu marido, ni a tus hijos, ni a tus nietos, ni tu casa? Vivir con la espada de Damocles sobre tu cabeza nunca ha sido algo positivo. Si te quitan la esparanza, te quitan la vida.

