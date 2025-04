Comenta Compartir

¿Dónde esta el límite del aguante? Cada persona tendrá el suyo y cada país también. Hasta cuándo aguantará Estados Unidos a ese presidente que ... sus ciudadanos han votado. No se puede o no se debe permitir, que cualquiera pueda gobernar. Para sacarse una carrera o una la titulación hay que presentarse a exámenes, ¿y para gobernar un país no ? Cualquiera no está capacitado. Tenemos la mitad del mundo gobernado por gente que no está preparada para la labor que desempeña... y así nos va.

