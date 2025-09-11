Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CARTAS AL DIRECTOR

Aparentar-prohibir

CARMEN BALBOA DE SANDOBAL TOLOSA

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

Se van cayendo las máscaras. Aparentamos que somos demócratas, cuando estamos a años luz. Y como tenemos poder, hacemos uso de él, prohibiendo todo lo que no nos gusta o no comprendemos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es el respeto. Lo vivimos en tiempos pasados. Unos podían hacer lo que quisieran y otros ni respirar sin permiso. Pero hay una diferencia: nadie es como antes.

Las cartas dirigidas a esta sección no deberán exceder los 900 caracteres con espacios y han de llegar a la Redacción debidamente identificadas con firma, nombre y apellidos, y número de DNI. Es imprescindible adjuntar dirección y un teléfono de contacto. La Dirección de El Diario Vasco se reserva el derecho a resumirlas y no se mantendrá correspondencia escrita, personal o telefónica sobre las mismas.

Los envíos se harán bajo el encabezamiento «Cartas al Director» por cualquiera de estas vías:

Por correo: Mikeletegi Pasealekua 1. 20009 Donostia San Sebastián

Por correo electrónico: redaccion@diariovasco.com

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  3. 3 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  4. 4 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  5. 5 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  6. 6 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal
  7. 7

    ZETAK agota las 40.000 entradas para San Mamés y anuncia segunda fecha para el 19 de junio
  8. 8 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  9. 9

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  10. 10 Yeray Álvarez: «Mi sanción se debe a un error humano; fruto del estrés, decidí tomar la pastilla de mi pareja»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aparentar-prohibir