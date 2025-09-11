Aparentar-prohibir
CARMEN BALBOA DE SANDOBAL TOLOSA
Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00
Se van cayendo las máscaras. Aparentamos que somos demócratas, cuando estamos a años luz. Y como tenemos poder, hacemos uso de él, prohibiendo todo lo que no nos gusta o no comprendemos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es el respeto. Lo vivimos en tiempos pasados. Unos podían hacer lo que quisieran y otros ni respirar sin permiso. Pero hay una diferencia: nadie es como antes.
