Tozuda realidad

No afrontar los hechos, los problemas, las responsabilidades, son maneras de rehuir la realidad. El niño lo hace tapándose los ojos como si de ese ... modo desapareciera mágicamente lo que le desagrada o amenaza. Los adultos la niegan autoengañándose. Silban. Pero la realidad es tozuda y no se anda con chiquitas con quienes no la respetan. Pone firmes a todos los que caen en la frivolidad de no tomarla suficientemente en serio.

