Cartas al director

Sinvergüenzas y poder

Carmelo Carrascal

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 06:37

Todo sinvergüenza que consigue trepar hasta ocupar un cargo importante se instala en él y se resiste, como gato tripa arriba, a dejarlo. Se convierte ... en espectáculo general y a unos –a los que llamamos gente de bien– les suscita mucho desprecio, pero a otros, sin embargo, les causa una gran admiración. En algunos de estos casos será por envidia porque muchos pensarán a ver quién podría ser como él, tan libre de hacer lo que le da la gana, un rompe y rasga, y gozar de prebendas, incluida una abultada credibilidad inverosímil. E incombustible. Pero no es fácil. Lo cierto es que no todo el mundo tiene las habilidades necesarias para engañar a unos y a otros por doquier, trampear y, sin embargo, suscitar ciega incondicionalidad. Si la moralidad fuera un cuento chino, y los valores humanos ñoñerías prescindibles, estos tipejos serían de aplaudirles hasta con las orejas.

