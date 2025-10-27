A punto de estallar

Uno nota a veces que lleva dentro una carga peligrosa a punto de explotar, algo que necesita expulsar. Unos sapos que tuvo que tragar; las ... maldiciones que uno reprimió porque no está bien soltarlas; esos golpes en la mesa que bien podrían haberla partido en dos... La última gota que desborda el vaso. De bordar emocionalmente el paño con paciencia de santo a, de pronto, rasgarlo por la mitad. Del control a toda costa al estallido de la descarga abrupta que se veía llegar.

