Elogio de la bondad

Carmelo Carrascal

Donostia

Sábado, 30 de agosto 2025, 06:03

Las personas buenas pero inseguras, cautelosas, procuran que sus comportamientos afables no afloren, dado que ser percibidos como buena gente, aunque tiene su lado bueno, ... comporta riesgos. Algunas consideran que su condición bondadosa les acarrea desventajas. Ir de duros protege lo suyo. El poeta Eurípides, hace milenio y medio, conocedor de las claves de humanización, fue extremadamente lúcido al considerar que la bondad es la raíz de toda sabiduría.

