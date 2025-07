Comenta Compartir

Aquí se plantea un caso notable de pensamiento dicotómico y tan simplista, esquemático y desangelado que reduce la realidad al blanco y el negro. Es grave la anulación del cromatismo, que ni siquiera el gris abra paso al matiz. Representa el bochornoso triunfo de la brocha gorda y sus toscos resultados. Algunas dicotomías propician el fanatismo. El fanático, inflexible, rígido, no admite peros, rechaza los detalles y matices. A los que no coinciden con él los considera contrarios, si no adversarios. Lo ideal es que las palabras se utilicen de modo que se corresponda con la realidad, atendiendo a los matices diferenciadores. Habría, por lo tanto, que eliminar en la política el empleo chapucero de la dicotomía derecha-izquierda. Fomentar que las palabras sintonicen mejor con los significados reales, no emplearlas para denigrar. Recuperar el sentido natural de ese doble vocablo que ubica a un lado u otro del centro. Nunca para etiquetar burdamente a personas en función de su ideología política, encorsetándolas, descalificándolas.