Disparatadas guerras

Años de bonanza... años de guerra. Y así varios miles de años. El odio, la venganza, la soberbia, la envidia y el poder es lo ... que lleva en sus genes el ser humano. ¿Solución? No pienso que la haya, por mucho que se esfuercen. No hay siglo sin una guerra y la obcecación de algunos políticos continúa. ¿Qué sucede para que lleguen a esos puestos? ¿Es la ignorancia del pueblo? Opino. Deberían ser sometidos a un análisis de personalidad, que quizá se derive de problemas personales, complejos o desestructuración familiar, como se ha dado desde la antigüedad en la historia de muchos dictadores. Esperemos que no cesen las conversaciones, negocien y lleguen a productivos acuerdos.

