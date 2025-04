Adolescencia, sí. Pero, ¿y los niños?

Comenta Compartir

Soy padre de un niño de tres años. Las comidas y cenas con un 'peque' no son siempre fáciles. Las rabietas se dan tanto en ... casa como fuera de ella. Aun así, estamos enseñándole a disfrutar del placer de salir en familia, de saborear la comida y, por encima de todo, a aprender a convivir en torno a la mesa. Sabemos que su interés por seguir sentado desaparece cuando se sacia. Pero con paciencia, insistencia y cariño, estamos consiguiendo que espere a que sus padres terminen. ¿Es fácil? Para nada. Pero apostamos por educar en lugar de distraer, por conectar en vez de aislar. Y luchamos, sobre todo, contra lo que es el gran reto de hoy en día: las pantallas. En nuestras últimas vacaciones no podíamos creer lo que veíamos: niños llevando enormes auriculares inalámbricos y completamente abducidos por los dispositivos electrónicos. No participaban en las conversaciones familiares. Nos sorprendemos al ver series como 'Adolescencia' y nos preguntamos qué está fallando en la sociedad. ¿Qué pasará con las próximas generaciones de adolescentes si ya están aislados desde bien pequeñitos? No me gusta lo que veo cada día. Ser padre es algo que estoy aprendiendo. Me equivoco, y mucho. Pero hay ciertos errores que tengo claro que no me voy a permitir. Educar con presencia, con paciencia y sin atajos es difícil sí, pero es la mejor herencia que le puedo dejar a mi hijo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión