Comenta Compartir

Es algo que se lleva en silencio, que te avergüenza y sufres en soledad. Te sientes culpable, aún más cuando las personas de tu alrededor ... lo saben, lo notan, pero miran hacia otro lado. Es acoso laboral. Hace unos años tuve que convivir con ello, más de tres interminables años. Viví una total destrucción: personal, profesional y emocional. Sentirse solo, sin ayuda, es devastador. No siempre es el jefe quien acosa –en mi caso también lo fue– sino que además el acosador puede contar con el apoyo de tus compañeros del mismo rango. Es difícil salir de ahí. El acoso te golpea en todos los ámbitos: el profesional, el social y familiar. Dejé de ser esa persona sociable, alegre y con ganas de vivir. No ves salida. Pero la hay. ¡Y tanto que la hay! Cinco años después, tras cambiar de trabajo y renacer en todos los aspectos, las sombras del pasado vuelven. Alguien de aquel periodo oscuro ha decidido seguir mis pasos y vuelve a estar en mi entorno laboral. Mi posición es clara: ni un saludo, ni una mirada. ¿Su actitud? Saludarme obviando mi petición de distancia. Seguir saludando de manera compulsiva, sin respetar los límites marcados, es acoso, porque no se respetan las decisiones del otro. A ti, querido acosador o acosadora: respeta mi decisión de echarte de mi vida. Acepta mis límites, no querer saludarte no es acoso, es indiferencia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión