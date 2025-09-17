Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

¿Volver al principio westfaliano?

Carlos Larrinaga

Carlos Larrinaga

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

En 1648 se firmaron en Münster y en Osnabrück sendos tratados entre el Sacro Imperio Romano Germánico y Francia, por un lado, y el Imperio ... y Suecia, por otro. Era la Paz de Westfalia, que acababa con la llamada Guerra de los Treinta Años, que había desangrado buena parte de Europa durante décadas. Ambos compromisos regularizaron las relaciones entre el Reich, sus miembros constituyentes, Francia, Suecia y sus aliados, de manera que fue el primer intento de coordinación internacional de la Europa moderna. Al punto que la política europea se movió dentro de su órbita hasta las guerras que sucedieron a la Revolución Francesa. Si bien es verdad que dicho conflicto bélico fue de carácter religioso entre el catolicismo y el luteranismo, lo cierto es que terminó con un matiz político. En lugar de una comunidad armónica de naciones, presidida por el Papado y el Imperio, la Paz de Westfalia basó la estructura de Europa en una serie de estados nacionales. Al Papado y al Imperio, como jerarcas de la Cristiandad, le sucedió la falta de un poder que regulara los intereses particularistas de los estados antagónicos. El título de emperador pasó a ser decorativo, ya que los 350 estados que componían el Reich eran prácticamente independientes, con lo que podían concertar alianzas entre sí y con otros países no germanos. Así nacía el principio westfaliano de igualdad soberana, según el cual «todos los estados son iguales».

