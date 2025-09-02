Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Israel: ni seguridad ni paz

La opresión tan brutal a la que están sometiendo a los palestinos garantiza la animadversión por generaciones. Esos muertos son los mártires del mañana

Carlos Larrínaga

Historiador y politólogo. Catedrático de Universidad

Martes, 2 de septiembre 2025, 02:00

El atentado del 7 de octubre respondió a un estrepitoso fallo de invulnerabilidad que aún no ha sido aclarado por las autoridades israelíes. ¿Cómo es ... posible que una de las fronteras más vigiladas y tecnificadas del mundo fuera burlada de esa manera por los milicianos de Hamás y la Yihad Islámica? Cuando, precisamente, Netanyahu se había hecho con la jefatura de gobierno prometiendo esa tan ansiada seguridad. Aún no se han depurado responsabilidades políticas argumentando que lo prioritario es acabar con Hamás y su poder en la Franja de Gaza. Pero algún día Bibi también tendrá que responder de esto. Escudándose en aquella premisa, llevamos tiempo viendo que no hay límites y que los soldados israelíes están perpetrando una estrategia de tierra quemada, desbaratando esa falsa propaganda, sólo creída por ingenuos o bienintencionados, de que el israelí es el ejército más moral el mundo. Como en casi todo lo que tiene que ver con Palestina y los palestinos, Tel Aviv miente descaradamente. Cualquiera ha podido ver vídeos de las fechorías realizadas por sus uniformados en Gaza, presumiendo incluso de ello en las redes sociales. A mayor abundamiento, según ha publicado recientemente el periódico The Guardian, con datos de la Inteligencia militar del propio ejército israelí, el 83% de las muertes en Gaza son civiles, algo que se asemeja a las cifras que tenemos para las matanzas de Srebrenica o Ruanda. De ahí que hasta numerosos juristas hablen ya abiertamente del genocidio de Gaza. Netanyahu lo niega y, con el cinismo que le caracteriza, ha llegado a declarar que, si querían haber aniquilado a los gazatíes, lo hubieran hecho en una tarde. ¿Cómo? ¿Con alguna bomba atómica, como en Japón, o con una lluvia de misiles? No hubiese quedado muy decoroso ante la comunidad internacional, y hasta tal vez Estados Unidos no lo hubiese consentido. Por eso es mejor hacerlo como lo están haciendo, acabando con su población mediante bombardeos y hambre. Saben que de esta forma siguen contando con el sostén norteamericano y el silencio vergonzoso de la Unión Europea. Emulando a Cicerón, «quo usque tandem abutere, Netanyahu, patientia nostra?». ¿Hasta cuándo vas a abusar, Netanyahu, de nuestra paciencia?

