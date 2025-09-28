Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Josemari Alemán Amundarain

Interrogantes sobre el 7-0

¿Cómo es posible que una de las fronteras más calientes del planeta fuera vulnerada por Hamás? Con los métodos tan sofisticados del ejército israelí parece increíble que semejante ataque se pudiera haber llevado a cabo

Carlos Larrínaga

Historiador y politólogo. Catedrático de Universidad

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:17

Adías de cumplirse los dos años desde el atentado del 7 de octubre, las autoridades israelíes siguen sin darnos explicaciones de lo que pasó realmente ... en la verja de la Franja de Gaza esa jornada. Porque, ¿cómo es posible que una de las fronteras más calientes del planeta fuera vulnerada de esa forma? Con los métodos tan sofisticados allí instalados por el ejército israelí parece increíble que semejante ataque se pudiera haber llevado a cabo. Particularmente, si tenemos en cuenta la eficacia del sistema de espionaje israelí y la información de la Inteligencia egipcia que había sido hecha llegar al gobierno de Tel Aviv, advirtiendo de que algo se estaba preparando al otro lado de la valla. Pese a lo cual, parte de los efectivos fronterizos habían sido desplazados a Cisjordania y frontera libanesa. Únicamente algún cargo militar ha dimitido, pero el primer ministro no ha asumido aún responsabilidad política alguna. No se ha puesto en marcha una investigación interna al respecto porque, como advirtió el propio Netanyahu, lo primero es terminar con Hamás. Para lo otro ya habrá tiempo. El problema radica en cuándo, pues las elecciones son en 2026 y su intención es seguir al frente del ejecutivo. Está claro que, como último responsable, una pesquisa de estas características no le interesa, habida cuenta de que él se presentó a los últimos comicios enarbolando la bandera de la seguridad. El 7O supuso un golpe de primera magnitud a este discurso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  2. 2

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  5. 5

    Txiritinga, el paraíso de las hamburguesas
  6. 6 «Soy pobre, pero rico en amigos. Los vascos sois muy buena gente»
  7. 7

    Golpe al narcotráfico: 772 kilos de cocaína y 608 de cannabis incautados en Francia tras pasar la muga de Irun
  8. 8

    «Ocho años en régimen cerrado por la agresión sexual a otro varón»
  9. 9

    La Fiscalía alerta del aumento del 145% de la violencia machista entre menores de Gipuzkoa
  10. 10

    Andueza da por «muerto» el debate sobre la independencia de Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Interrogantes sobre el 7-0

Interrogantes sobre el 7-0