Irán, terrorismo y arma nuclear

El motivo esgrimido por Israel y las naciones occidentales para convencernos de que Irán no debe llegar a poseer armamento nuclear es que es una ... república que apoya el terrorismo internacional. Este argumento fue reiterado en la última cumbre del G7 celebrada en Canadá en junio. En el comunicado firmado entonces se afirmaba que Irán no debía adquirir la bomba nuclear «bajo ningún concepto». La razón estriba en que el régimen de los ayatolás es «la principal fuente del terrorismo» en Oriente Próximo. Otra vez el G7 se sumaba al discurso acrítico de Tel Aviv con una explicación que se me antoja muy pobre. Porque, en el supuesto de que Irán lograra hacerse con la bomba atómica, ¿alguien cree que la cedería a grupos de esa naturaleza? Me resulta inverosímil. Sólo un puñado de estados cuentan con este tipo de armamento y, en todos los casos, se precisa de un monopolio estatal, de una cadena de mando bien establecida y de unos protocolos y códigos de seguridad perfectamente diseñados. Es poco creíble que Teherán pudiese ceder esa baza tan importante a sus socios proxy. Al contrario, el tener la bomba atómica es un elemento de disuasión frente a terceros, debido a que su utilización por un irresponsable implicaría una catástrofe mundial de dimensiones inéditas. Si las autoridades iraníes aspiran a tener la bomba atómica es para evitar los bombardeos injustificados de Israel y de los Estados Unidos.

De forma que, aunque los ayatolás la tuvieran, eso no significa que la fueran a usar. Ahí tenemos a India y Pakistán. A pesar de la verborrea anti-sionista de los dirigentes iraníes, en Teherán saben que la aniquilación del Estado de Israel es imposible, por lo que, a futuro, deben aspirar a una convivencia pacífica en la región, y de ahí su empeño en el programa nuclear. El único que la tiene en el Próximo Oriente es Israel. Al igual que India y Pakistán, no ha suscrito el Tratado de No Proliferación Nuclear, dado que busca convertirse en el 'Hegemón' regional, aprovechando las consecuencias del atentado del 7 de octubre para redefinir fronteras y equilibrios actuales. Siempre con el beneplácito de las potencias de Occidente, que parecen estar ciegas ante las consecuencias que eso pueda tener para sus intereses. Ésta es la razón para impedir a Irán dotarse de la bomba atómica.

De todos modos, a la hora de ver las conexiones entre Irán y el terrorismo, conviene aclarar que los primeros que llevaron el terror de forma masiva al Próximo Oriente fueron los judíos, durante el mandato del Reino Unido en Palestina, con organizaciones como la Haganá y el Irgún, con atentados contra los británicos y los palestinos. De eso sabía Menájem Beguín, luego primer ministro israelí. El Irgún de Beguín segó la vida de 91 personas en la voladura del Hotel King David de Jerusalén en 1946. Ellos no se consideraban terroristas, sino liberadores de la Tierra de Israel. En segundo lugar, el gran mentor del terrorismo de los últimos años en Próximo Oriente han sido las monarquías árabes. Bandas como Al-Qaeda o el ISIS han sido financiadas por el Islam suní, no por Irán. ¿Ya se han olvidado los líderes mundiales de las Torres Gemelas o de las barbaridades del Estado Islámico? ¿O de aquel famoso califato del terror asentado en tierras iraquíes y sirias? Irán ha patrocinado al eje de la resistencia, cuya definición de terrorista no está tan clara. Teherán sostiene a agrupaciones chiítas en la zona, como Hezbolá, los hutíes de Yemen o las milicias chiís de Irak, en su pugna con el sunismo y contra el sionismo. Pero Hezbolá es un partido político con un brazo armado, como otras formaciones del Líbano, que desempeña un papel fundamental en la vida política local y que tiene también una función social y asistencial. Y lo mismo podemos decir de Hamás. Como en el caso del Irgún, ¿hasta qué punto es una organización terrorista o un actor de liberación nacional de Palestina?

Con independencia, pues, de la consideración que se tenga de los lazos existentes entre Irán y el terrorismo internacional, la situación tras las acometidas de Israel y Estados Unidos se ha agravado en el terreno nuclear. Por de pronto, no consta que las bombas anti-búnker hayan terminado con el programa iraní, según la Inteligencia norteamericana, que ha contradicho a Trump. Como mucho, lo habría retrasado unos meses. Peor aún, Teherán ha dejado de colaborar con el OIEA, incumpliendo así su compromiso con el Tratado de No Proliferación Nuclear. Lo que aumenta el secretismo sobre su plan atómico. Cuando ni siquiera hay programada una reunión sobre este tema con las delegaciones iraní y estadounidense. Para volver a las conversaciones, Irán busca garantías y el cese de las hostilidades de Israel, si bien está por ver si Netanyahu no lo vuelve a boicotear.