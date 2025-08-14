El encuentro

Comenta Compartir

La reunión prevista para mañana entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska ha despertado interés sobre la apertura de un auténtico proceso de paz ... en Ucrania. Han pasado siete meses y esa conflagración que el multimillonario pensaba resolver en 24 horas se le está atragantando. Es tan fatuo e ignorante de los entresijos de la política exterior que creía que una mera llamada a su amigo el presidente ruso sería suficiente para que las armas callasen. Pero la realidad es más compleja. Y el propio Trump se está dando cuenta de ello. No obstante, tras la entrevista del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, a Moscú con Putin en el Kremlin ha suscitado una renovada esperanza en Trump, quien ha manifestado que «todos estamos de acuerdo en que esta guerra debe acabar». Ese anhelo se deriva de la buena sintonía mostrada entre Putin y Witkoff. En este sentido, cabe recordar que el estadounidense es un empresario amigo personal de Trump sin ninguna experiencia diplomática, si bien esto no ha sido un obstáculo para que éste le haya comisionado para los dos asuntos de política exterior principales del momento, Ucrania y Gaza. Algo que llama la atención, pues esta tarea podía haber recaído perfectamente en el secretario de Estado, Marco Rubio, quien, en estos asuntos, se está viendo un poco opacado por Witkoff. Éste, como su patrón, ha mostrado desde el principio una cierta admiración por Putin, a quien ha visitado ya en cinco ocasiones este año. Y siempre en Rusia, lo que constituye un triunfo para un Putin al que Joe Biden quiso aislar internacionalmente, sin conseguirlo. Putin, con casi 25 años de mandato a sus espaldas, ha conocido a numerosos jefes de estado y de gobierno, ministros de asuntos exteriores, altos funcionarios, diplomáticos y agentes de toda clase, con lo que presenta un bagaje más potente que Witkoff y el propio Trump. Estas entrevistas son, a la postre, una victoria para él y una ocasión espléndida para departir de tú a tú con su interlocutor sobre los temas que le interesan. De ahí el temor que exista en los líderes europeos sobre estas citas. Porque, ¿desde cuándo un dignatario de los principales países europeos no se ha reunido con Putin para alcanzar algún tipo de solución? De lo único que hablan es de rearmarse, de la OTAN y de ayudar a Ucrania sin buscar una salida pacífica a este asunto.

El hecho de que Putin y Trump hayan decidido entrevistarse personalmente puede suponer un paso importante. A este respecto, pende aún la amenaza de subida de los aranceles a la Federación Rusa en caso de no buscar la paz. El problema es que aquí, como en tantas cosas, las palabras de Trump cada vez valen menos. Sus constantes cambios de opinión y su errática política son una muestra del caos que reina en la Administración norteamericana. Primero dio a Moscú un plazo de 50 días que, ante los ataques rusos a varias ciudades ucranianas, se redujo drásticamente. Cabe recordar que el primer período coincidía con los propios intereses del Kremlin, pero las muertes ocasionadas por el ejército ruso inclinaron a Trump a acortar el tiempo por no detectar progresos en la dirección marcada por Washington. Ahora, sin embargo, tras el viaje de Witkoff, se han conseguido «grandes avances». Siendo ésta la razón de la próxima conferencia entre Trump y Putin. La ventaja aquí la tiene Putin, mucho más inteligente y sagaz que Trump, a quien posiblemente procure dorar la píldora con sus adulaciones para colmar su ego. Se rumorea que quizás podría ofrecer una tregua aérea, con lo que Trump dejaría de comentar su decepción sobre Putin. Lo que está claro es que a este último le interesa seguir abriéndose a Estados Unidos y dejar atrás las posiciones de Biden. De ahí que Putin tendrá que jugar bien sus cartas, ofreciendo algo que Trump pueda vender como un gran logro a la comunidad internacional, pero no renunciando a sus aspiraciones territoriales en Ucrania y a la neutralidad de esta república, como lleva advirtiendo desde hace tiempo. Putin no es Zelenski y tiene una amplia experiencia negociadora, sabiendo además cuál es el punto débil de un patán como Trump. La estrategia de Putin será hacer entender a Trump que la paz es posible con ciertas cesiones por parte de Kiev, a cambio de que Rusia limite asimismo su expansión en suelo ucraniano. ¿Paz por territorios? Putin podría recurrir a que esas regiones son de mayoría rusófona y que, por consiguiente, deben integrarse en Rusia. Para Crimea, la Administración Trump no tiene ninguna duda. Está por ver el resto. Tampoco parece haber discusión sobre la entrada de Ucrania en la OTAN. Quedaría por conocer la reacción de Zelenski, que está dispuesto a reunirse con Putin, pero no a ceder suelo al enemigo. Al final, salvo sorpresa, se hará lo que acuerden Trump y Putin, cuya concepción del poder es muy semejante.

