El encuentro

Carlos Larrínaga

Historiador y politólogo. Catedrático de Universidad

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

La reunión prevista para mañana entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska ha despertado interés sobre la apertura de un auténtico proceso de paz ... en Ucrania. Han pasado siete meses y esa conflagración que el multimillonario pensaba resolver en 24 horas se le está atragantando. Es tan fatuo e ignorante de los entresijos de la política exterior que creía que una mera llamada a su amigo el presidente ruso sería suficiente para que las armas callasen. Pero la realidad es más compleja. Y el propio Trump se está dando cuenta de ello. No obstante, tras la entrevista del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, a Moscú con Putin en el Kremlin ha suscitado una renovada esperanza en Trump, quien ha manifestado que «todos estamos de acuerdo en que esta guerra debe acabar». Ese anhelo se deriva de la buena sintonía mostrada entre Putin y Witkoff. En este sentido, cabe recordar que el estadounidense es un empresario amigo personal de Trump sin ninguna experiencia diplomática, si bien esto no ha sido un obstáculo para que éste le haya comisionado para los dos asuntos de política exterior principales del momento, Ucrania y Gaza. Algo que llama la atención, pues esta tarea podía haber recaído perfectamente en el secretario de Estado, Marco Rubio, quien, en estos asuntos, se está viendo un poco opacado por Witkoff. Éste, como su patrón, ha mostrado desde el principio una cierta admiración por Putin, a quien ha visitado ya en cinco ocasiones este año. Y siempre en Rusia, lo que constituye un triunfo para un Putin al que Joe Biden quiso aislar internacionalmente, sin conseguirlo. Putin, con casi 25 años de mandato a sus espaldas, ha conocido a numerosos jefes de estado y de gobierno, ministros de asuntos exteriores, altos funcionarios, diplomáticos y agentes de toda clase, con lo que presenta un bagaje más potente que Witkoff y el propio Trump. Estas entrevistas son, a la postre, una victoria para él y una ocasión espléndida para departir de tú a tú con su interlocutor sobre los temas que le interesan. De ahí el temor que exista en los líderes europeos sobre estas citas. Porque, ¿desde cuándo un dignatario de los principales países europeos no se ha reunido con Putin para alcanzar algún tipo de solución? De lo único que hablan es de rearmarse, de la OTAN y de ayudar a Ucrania sin buscar una salida pacífica a este asunto.

