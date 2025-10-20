Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Josemari Alemán Amundarain

Donald Trump y el Nobel de la Paz

Tiene que conformarse con la visita al Parlamento israelí y la recepción de su gran amigo Netanyahu y la asistencia a Egipto para darse un baño de pleitesía

Carlos Larrínaga

Historiador y politólogo. Catedrático de Universidad

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

No me digan que no les hubiese gustado ver la cara del multimillonario al saber que el prestigioso galardón del 2025 no era para él, ... sino para la opositora venezolana María Corina Machado. Personalmente, a mí me hubiese encantado, porque lleva meses insistiendo en que se lo merece. En parte, porque es un ególatra y siempre necesita tener satisfechos sus caprichos. En parte, por envidia, ya que a Obama, su gran rival político, se lo concedieron. Probablemente pensara que, con la firma de alto el fuego entre Hamás y el gobierno israelí, él estaba muy cerca de obtenerlo. Y de ahí las enormes prisas que tenía para que ambas partes acordasen. De momento, tiene que conformarse con la visita al Parlamento israelí y la recepción de su gran amigo Netanyahu y la asistencia a Egipto para darse un baño de pleitesía y adulación, que, en verdad, es lo que le gusta.

