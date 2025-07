El café con hielo

Comenta Compartir

Hace unos días leí en esta misma sección la carta de una persona a la que le habían cobrado 20 céntimos por pedir un par ... de hielos para su café en un bar de Hondarribia. Me pareció algo sorprendente. No sabía que ahora también hay que pagar por los hielos, diez céntimos por cada unidad, ni tampoco que te cobran por añadir un chorrito de leche a un café solo. A mí sí que me han hecho pagar por el pan en los restaurantes en más de una ocasión. Pero las cosas están cambiando mucho, igual que está cambiando la sociedad en general. Parece que hoy en día nadie está dispuesto a perder ni un solo céntimo, pero que a los clientes se le cobren los hielos en los cafés o en los refrescos ya es demasiado. En cualquier caso, en la carta publicada ya se indicaba que se trata de una medida legal y contra esto ya no hay nada que hacer. Me imagino que esta nueva práctica se irá extendiendo y dentro de poco no nos extrañará nada, incluso que nos cobren por el simple hecho de sentarnos.

