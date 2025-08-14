La ocupación de Gaza

Comenta Compartir

Leo con estupor que Netanyahu tiene un plan militar para ocupar la totalidad de Gaza. Acto seguido se produce una reunión de urgencia por parte ... del Consejo de Seguridad de la ONU para analizar la situación. No puedo entender tanta tibieza y pasotismo ante un genocidio que presenciamos en directo cual 'reality' televisivo, donde las cifras de mujeres y niños muertos parece que les importan menos que nada. ¿Qué necesitan ver los mandatarios europeos y mundiales para boicotear y sancionar a Israel, tanto en el terreno comercial e institucional como en el deportivo? ¿Cuánto niños muertos por el hambre o asesinados a tiros al buscar un poco de alimento necesitan ver para actuar y no quedarse en declaraciones huecas? Siento vergüenza de ser europeo. Por ello me gustaría que, por ejemplo, nuestros clubes deportivos se negaran a jugar contra equipos israelíes; estoy convencido de que se irían sumando muchos más y las posibles sanciones deportivas no se producirían. Sería un pequeño avance, pero estoy seguro de que tendría una gran repercusión. Alguien tiene que dar el primer paso.

