Leo con estupor que el presidente israelí ha decidido tomar toda Gaza aunque ello suponga exterminar, aniquilar y eliminar al pueblo palestino. No me extraña nada de lo que haga Netanyahu. Lo que sí me da mucho coraje y avergüenza es la actitud de Europa que después de haber vivido el genocidio nazi, ahora mira hacia otro lado. No en mi nombre, yo condeno este continuo asesinato de civiles, mujeres y niños en su inmensa mayoría. Y espero que cada vez seamos más y hagamos que los políticos europeos actúen para proteger al pueblo palestino.