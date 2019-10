Cantos Donde nace el viento Pregunté al extranjero si las canciones populares tienen dueño, patria o dios. Respondió, escéptico: «Si fuese así, otro gallo nos cantaría» FELIPE JUARISTI Sábado, 12 octubre 2019, 07:55

La noche se presta siempre a los más diversos juegos, donde el azar reparte el tiempo y a cada cual otorga un trozo para su disfrute. En una de las calles de ese laberinto menor que es la Parte Vieja de la ciudad, una cuadrilla de mozalbetes, jóvenes de ambos sexos, que parecían estudiantes de alguna de esas carreras que se imparten, cantaban una canción de Iparragirre, más conocido como 'el bardo de Urretxu', porque fue bardo a ratos y vate, también, en sus horas libres, que fueron muchas. Lo que mucha gente desconoce es que 'Gernikako Arbola', su canción más emblemática, la cantó por primera vez en un café de Madrid. Intentaba enseñarle el lado oculto del barrio a un amigo extranjero. Le hablé de Iparragirre, le expliqué lo más claro que pude sus veleidades carlistas. Me preguntó, inquieto, señalando al juvenil coro: «¿Esos de ahí son carlistas?». Le respondí con la seguridad que pude que ya no quedaban carlistas, al menos confesos y declarados. Se tranquilizó y suspiró.

En otra esquina, un grupo de adultos, gente ociosa, supongo, hombres y mujeres que han llegado a una edad respetable con una salud excelente, debido a las comodidades de la vida que han gozado, cantaban una canción de Telesforo Monzón, político y poeta. Le hablé a mi amigo de Monzón, de su papel en la Transición, le conté que la canción que escuchábamos fue famosa durante los oscuros años del franquismo, que se convirtió en símbolo de la resistencia. Me preguntó, extrañado, casi metafísico: «¿Esos son resistentes?». Le respondí con toda sinceridad que no creía que lo fuesen, que los resistentes de ahora cantan otras canciones, de raperos, sobre todo.

Entramos a una taberna. Un grupo de ancianos, animados por el vino que bebían, entonaban de pie con el puño en alto la primera estrofa de la Internacional. El amigo, más que sorprendido, estaba emocionado o conmocionado, no sé. Confesó que en pocos lugares del mundo quedaban comunistas con tan buena voz. Le respondí que los que cantaban esa canción quizá no fuesen comunistas, sino personas que se saben todas las canciones y no hacen ascos a ninguna. Aplaudió hasta hacerse daño las manos. Los ancianos se lo agradecieron y cantaron seguidamente ese son cubano que pregunta de dónde son los cantantes. Nos sentamos, admirando el espectáculo. Le pregunté al extranjero si las canciones populares tienen dueño, patria o dios. Sonrió, escéptico. Dijo: «¡Si fuese así, otro gallo nos cantaría!».