Las canciones y sus letras

Es constatable que en el mundo de la música existen canciones, algunas de ellas famosas y entrañables, interpretadas magistralmente, cuyas letras o mensajes que nos transmiten no son precisamente ejemplarizantes. Como muestra, ahí está el himno nacional francés 'La Marsellesa', para muchos de nosotros un símbolo de libertad, cuando en realidad se trata de una marcha belicista que contiene frases tan ofensivas como ésta: «aux armes, citoyens; marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons». (A las armas ciudadanos, marchemos, que la sangre impura inunde nuestros surcos). Los mismos Beatles publicaron su 'Lucy in the Sky with Diamonds', cuyo título fue considerado en su día sospechoso de incitar al consumo de la droga LSD, aunque ellos nunca lo hayan reconocido claramente. La barrera del idioma no es razón suficiente para justificar su falta de rechazo, ya que con frecuencia, aun conociendo su traducción, las letras de las canciones son sistemáticamente ignoradas, y se siguen escuchando y admirando con fervor. Por fortuna, hay otras muchas canciones fantásticas, con letras e interpretaciones asimismo maravillosas, que también son debidamente apreciadas.

:: RAÚL JAVIER OCÁRIZ TOLOSA