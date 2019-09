Después de millones de años de vida aparece una especie que, después de sufrir una gran evolución, con el paso del tiempo llega al presente. Estos individuos han invadido regiones y continentes. Hablamos de seres vivos que destruyen lo que tienen y explotan todos los recursos que les ofrece el planeta. Lo que no saben es que tarde o temprano este organismo que da vida a su civilización va a morir. Se va a quedar sin agua dulce, sin alimentos, sin recursos. Esto dará paso a una época de fábricas en bancarrota y guerras por la conquista de aguas dulces. El pulmón de la tierra está arrasado, el planeta se quema y va a morir. No por un meteorito ni por una invasión alienígena, según decían algunos. El planeta se va a morir gracias a individuos que, guiados por el deseo de ser superiores al resto, han decidido asesinar el único lugar donde pueden vivir. Porque en este asesinato no hace falta buscar un detective, solamente hay que mirar años atrás para encontrar al culpable. A decir verdad, creo que somos el cáncer del planeta tierra, con metástasis.