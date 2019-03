Campaña irregular

La irregular campaña de la Real en liga no es algo casual, lo de la Real es la consecuencia directa de la deficiente planificación del plantel. Este año las lesiones se están cebando en los buques insignia del equipo dejando al descubierto la vulnerabilidad de un banquillo vulgar y muy descompensado. Por otro lado es fundamental la dosificación, cierto es que contamos con la mejor cantera de todo Euskadi pero no menos cierto es que no se puede hacer debutar a ocho canteranos casi de golpe y pretender que resuelvan la papeleta rindiendo a nivel de los ya consagrados. Debutar necesita continuidad y confirmación sin olvidar que vienen de dos peldaños por debajo. Por otro lado bien está mirar hacia Europa pero sin perder de vista a la parte baja de la tabla considerando que de momento no vemos ningún candidato claro al descenso.