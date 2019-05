Campaña electoral

La política es sobre todo el arte de saber dialogar con los ciudadanos y gestionar eficazmente los bienes comunitarios, para que rindan lo más posible a favor de todos. La política es también ciencia, pero no una ciencia exacta. La política es especialmente arte. Para la política se necesita un sexto sentido de comunicación, flexibilidad y habilidad, que no se estudia en la universidad, sino que se aprende a fuerza de intuición penetrante, observación aguda y paciencia inteligente. Pediría a todos los partidos políticos que se escuchen entre ellos, que escuchen a los que no les han votado y que los que puedan tener responsabilidades de gobierno tiendan puentes, potencien la cogobernanza y no olviden que cuanta más participación significa más democracia. Últimamente estamos viendo las listas de cada grupo político. Me parece que son claves estos principios: 1. Sentir la política como vocación de servicio al bien común y mejorar las condiciones de vida de la sociedad. 2. Ser inteligente y sobre todo honrado con los bienes públicos. 3. No solo pensar en las próximas elecciones, sino en las futuras generaciones. 4. No vivir de la política y teniendo un trabajo sea laboral o profesional ejercer la tarea política con más limpieza. 5. Vivir el cargo público como una exigencia ética.