Control de los udakelus

Desde hace más de 20 años implantamos en nuestro buscador de campamentos y actividades de ocio infantil y juvenil unos estándares de calidad imprescindibles para ... poder promocionarse en nuestra plataforma. No publicitamos ningún campamento que no indicara exactamente cómo eran sus instalaciones, quién estaba detrás y características: monitores, tipo de actividad, idiomas, y si todos los adultos participantes presentaban el certificado de delitos sexuales (ley 26/ 2015). Desde nuestra plataforma, sin ser un ente público, siempre hemos intentado cuidar mucho la calidad de los campamentos que publicamos para que los padres puedan elegir con libertad. ¿Cómo es posible que un Gobierno Vasco, unas diputaciones de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, además de Ertzaintza y jueces, con las herramientas de control a su alcance, no hayan sido capaces en 2025 de proteger a los niñ@s del Udaleku de Bernedo, por muy privado que fuera? No vale echar la culpa al de al lado, cada cual tendrá que responsabilizarse de su parcela, porque está claro que han fallado todos. Tampoco vale que la asociación responda, según información de este periódico, defendiendo «una oportunidad para romper estigmas y liberarnos de la vergüenza y la sexualización». ¿Sabían los padres quién estaba detrás de este udaleku y las teorías que defendía? No lo creo. Estimados responsables, no es tan difícil hacer bien las cosas.

