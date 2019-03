Esos días se celebra la primera semana de Euskadi sobre el cambio climático, Asteklima. Y ante este nuevo intento de poner en el centro de las conversaciones algo tan importante, he escuchado a jóvenes decir que vale ya con el tema: «ya nos hemos enterado, dejad de bombardead». Pero, ¿realmente nos hemos enterado de que el cambio climático es real, que nos afecta y que lo hará aún más en los próximos años? No son posibilidades, son proyecciones científicas las que lo dicen. Así, imagino luchas en las abarrotadas playas por poner la toalla en arenales empequeñecidos debido al aumento del nivel del mar. Imagino contenedores llenos de paraguas desmembrados, inutilizados por lluvias extremas (eso sí, muchísimo más escasas). Imagino a los vecinos, con la mirada expectante ante las cada vez más habituales crecidas de los ríos, con el aviso permanente de inundaciones. Imagino y será. No, no vale ya de hablar del tema. Tenemos que hacerlo más y, sobre todo, actuar más. Porque el cambio climático es, está y nos afecta.

:: IRANTZU ZUBIAUR MUNGIA (BIZKAIA)