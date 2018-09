Cambiar Donde nace el viento Nos reconocemos en lo que somos, también en lo que no somos y no nos atrevimos a ser FELIPE JUARISTI Sábado, 22 septiembre 2018, 08:09

Me lo suelta un amigo, así de sopetón, que hemos conocido tiempos mejores. No sé si se refiere a la sordidez de la política actual, cuando los representantes de la nación, o del estado, como prefieran, actúan como gladiadores en un circo romano. Puro mimetismo, nostalgia de la tertulia, de la que algunos de ellos provienen.

El barrio ha conocido tiempos mejores. Cuando vinimos, apenas cabíamos en la plaza. Éramos más jóvenes; las niñas jugaban en los columpios, los niños, al fútbol; los vigilábamos desde la terraza de algún bar, sin preocupación. Había trabajo y, sobre todo, alegría. Luego, sucedió lo que suele; los amigos se enemistaron entre ellos, las parejas comenzaron a separarse y a vivir cada uno por su lado, los niños se hicieron adultos, fueron a otros lugares, conocieron gentes diferentes, sólo venían a dormir, a veces ni eso. ¡Ah, sí, hubo una gran crisis! ¿O lo he soñado?

Pasó algo parecido en la ciudad; fue lugar abierto a los cuatro vientos, como proclamó Celaya. La gente se ha hecho mayor, todos se han buscado la vida como han podido. Los vientos se fueron y quedó el mar, es de agradecer; y la Parte Vieja, donde buscan su tesoro los foráneos, y, a veces, los nativos, cuando la estación se vuelve abrupta y llueve y el suelo de la Plaza de la Constitución parece como de plata, por donde se deslizan las cosas que tienen importancia, incluidos los recuerdos, que son las sustancias e instancias más líquidas que haya, a excepción del vino.

Somos sumamente frágiles y nada angelicales, según a qué horas. Escuchamos canciones antiguas y no las reconocemos; leemos poemas que un día nos acompañaron de estación a estación, en nuestro largo e incierto viajar. Estuvieron con nosotros de primavera a invierno, de otoño a verano, sin agitarse, sin perder una sola hoja, y ahora no los distinguimos de los otros cientos que, habitan en su confortable estancia: los libros. Tenemos casi todo lo que alguna vez deseamos y no deseamos lo que no tenemos, porque sabemos de la perfidia del tiempo y de su voracidad. Nos reconocemos en lo que somos, también en lo que no somos y no nos atrevimos a ser. Pensar que pudo ser diferente o que pudimos actuar de otra manera es pura ilusión; juego de manos de la mente que busca el engaño y la diversión, en esas horas inciertas, cuando el viento amaina y los pensamientos se calman y el paisaje se serena, adquiriendo ese brillo apagado, como de flor dormida, a la espera.