Siete son al parecer las causas más importantes del calentamiento global, del 63% del CO2. Primero: transporte, coches, camiones, barcos, aviones. Segundo: conseguir un aislamiento térmico adecuado en viviendas. Tercero: la industria petrolera, metalúrgica y química. Cuarto: generamos excesiva basura, kilo y medio por persona y día. Quinto: la agricultura y la ganadería. Sexto: derroche de energía en ordenadores. Séptimo: deforestación, sobre todo con los incendios. Como veremos, luchar contra todo esto no va a sernos fácil. Sobre transporte, si dejamos de comprar por internet, y lo hacemos en nuestros comercios, evitaremos numerosos transportes de mercancías por carretera. Si dejamos de utilizar el avión, y hacerlo solo en viajes de grandes distancias, evitaremos mucho CO2. 125.000 vuelos comerciales al día, en el mundo generan el 15% del CO2. Prescindir de las industrias del punto tres no lo veo posible. Donde hay que hacer especial énfasis es en los incendios forestales, dado que los árboles transforman el CO2 en oxígeno, por ello, hay que dar con los pirómanos, enfermos, y los que son peores, los incendiarios, cuyo calificativo me lo reservo.