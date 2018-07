buen rollo sí, pero subordinado no Tengo la sensación de que tanto Chris Froome como Geraint Thomas, compañeros de equipo en Sky, quieren ganar este Tour y van a luchar por él TXOMIN PERURENA Jueves, 19 julio 2018, 06:28

Día de penas y alegrías. Saboreaba ya la victoria de Mikel Nieve, que había distanciado a sus compañeros de escapada, pero el increíble final de algunos de los candidatos a la general estropeó la fiesta del leitzarra. Al mismo tiempo, Mikel Landa no pudo seguir el ritmo de sus directos rivales en la ascensión a La Rosiére y perdió un tiempo precioso. Las alegrías vinieron de la mano de un espectáculo formidable, fuera de serie, iniciado por Valverde con un ataque desde lejos, correspondido por Tom Dumoulin con una acción de primerísimo nivel y culminado por los dos hombres fuertes del Sky, Geraint Thomas y Chris Froome, que definitivamente cogen las riendas de la carrera.

Mal presagio que Valverde no diera ningún relevo a Soler

Arriesgó Alejandro Valverde con una acción valiente que merece reconocimiento. Sin embargo, pronto percibí síntomas preocupantes. El trabajo de puente realizado por su compañero de equipo Marc Soler requería algunos relevos del murciano para que el ganador de la última París-Niza respirara y al mismo tiempo se motivara para su función. Mi presagio negativo se confirmó cuando Dumoulin le dio caza por detrás. El holandés le pedía relevo, pero Valverde no se lo daba. Finalmente se quedó. Me causó una magnífica impresión Dumoulin. Mejor que la de un Quintana que dio la cara, aunque sin hacer demostraciones.

Thomas salió como una bala en lugar de esperar a Froome

A mi modo de ver y si la vista no me traiciona -algo que últimamente me ocurre a menudo-, Geraint Thomas y Chris Froome van a luchar por ganar este Tour de Francia. Compañeros sí, pero también rivales. Quizá sea la primera vez que el cuádruple ganador de la carrera se ve en este trance porque desde que arrebató los galones a Bradley Wiggins todo el Sky había estado a su servicio. Observo buen rollo entre el primero y el segundo de la general, pero tengo la impresión de que el aspirante no está subordinado a quien persigue su quinta victoria en la Grande Boucle. De hecho, cuando Thomas vio que Froome se acercaba a falta un kilómetro para la línea de meta, pegó un acelerón y salió como una bala a 36-38 kilómetros por hora. Demostró piernas. Sabía que el amarillo era suyo, pero no se conformó. Quería más segundos de diferencia y la victoria de etapa. Veremos lo que sucede cuando lleguen los momentos críticos de la prueba, pero estoy convencido de que el actual maillot amarillo intentará jugar sus bazas.

Nibali se puso nervioso antes que Froome

Movistar, por lo menos, pasó al ataque. Valverde llegó a tener dos minutos de ventaja, pero Sky ni se inmutó. No desequilibró al equipo y utilizó sus piezas tal y como tenía previsto hasta que los gallos tomaron la iniciativa. Todo lo contrario que el Bahrain. Me extrañó que tomara la cabeza del grupo perseguidor. Nibali se puso nervioso antes que Froome. Porque después no llegó el ataque del italiano. Ni en la subida ni en la bajada. Asistimos a bastantes varapalos para no tratarse de un final tan duro en cuanto a porcentajes. La velocidad causó estragos. Por esa regla de tres, hoy pueden registrarse verdaderas debacles en Alpe d'Huez, aunque nunca se sabe. Es la etapa reina, no solo la de los Alpes sino la del Tour. Incluye tres cimas puntuables de hors categorie, aunque La Madeleine era de segunda cuando la coronó en cabeza el llorado Andrés Gandarias. A mí, por cierto, se me hizo interminable.