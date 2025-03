Bastien, directo al infierno

Nadie en la Real olvidará este nombre que desde ya pasa a formar parte del museo de los horrores. Porque horroroso fue su arbitraje. Cómo ... sería que hasta rajó Imanol en zona mixta. El diablo ayer no vestía de rojo ni de Prada, iba de azul turquesa y en lugar de un tridente llevaba un silbato. ¡Al infierno!

2 Así, sí

No me gustó la Real en Anoeta porque hasta que intervino el VAR fue más un equipo reactivo que activo. Ayer en Old Trafford la Real salió a buscar al United, le apretó arriba, enseñó los dientes y dio sensación de poder marcar. Esa era la actitud. Falló la aptitud, pero la del colegiado.

3 Y ahora Brais

Hace unas semanas nos congratulábamos de la suerte que estaba teniendo la Real con las lesiones, exceptuando a Traoré y a Zakharyan. Ambos volvieron pero cayó Sucic, recayó Zakharyan, enfermó Zubimendi y ahora Brais que, además de perderse varios partidos de Liga, no estará en el Bernabéu. Esto se sabe cuando empieza pero no cuando acaba.

4 Un viaje como Dios manda

Si algo ha permitido esta eliminatoria, además de volver a codearse con un grande de Europa, ha sido recuperar el placer de viajar con la Real. Tras lo sucedido en Roma y los desplazamientos random a Belgrado o Herning hacía falta un viaje como el que han vivido los 1.500 realzales en Mánchester. Que se repita.

5 Futuro

Y con este panorama, y después de recibir este duro golpe, la Real deberá mantenerse en pie porque por delante queda una posibilidad, aunque mínima, de jugar una final de Copa y, sobre todo, una competición liguera que no conviene ni se debe tirar.