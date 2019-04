Boicot en Errenteria

Afirma el candidato del PNV al Congreso, Joseba Agirretxea, que los asistentes al mitin del pasado domingo en Errenteria, «vienen a provocar, a aprovecharse de la tensión de forma ruin y que no quieren a Euskadi». Por si hay algún despistado, conviene aclarar que no se está refiriendo a los de la escandalera con cacerolas y cencerros, los que escupían, vociferaban insultos no trasladables a estas líneas, o que intentaban agredir físicamente (gracias Ertzaintza) a los allí reunidos; estas palabras van dirigidas a los políticos que intentaban como podían llevar adelante el mitin, y al centenar de asistentes atemorizados de lo que se les podía venir encima si los policías no cumplían con su trabajo. La ruindad va por barrios, señor Agirretxea.