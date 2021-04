Hoy, Día Internacional del Beso, no podemos celebrarlo besándonos. La paradoja de los tiempos. Ni siquiera recuerdo la última vez que besé a alguien más allá de estas cuatro paredes. Un beso de reencuentro en la calle o de despedida en un aeropuerto, un beso de ternura en el moflete pegajoso de un chiquillo o en la mejilla arrugada de una tía abuela que huele a Maderas de Oriente. Condenados a la intimidad y convertidos en patrimonio de convivientes, los besos se reducen a los que saben a café por las mañanas y a dentífrico por las noche. Los otros, los que antes repartíamos con generosidad entre amigos y desconocidos que dejaban de serlo en ese momento, ya no salen de los labios, sino del teclado de móvil en forma de icono de wasap. Mandamos besos porque no podemos darlos, porque quitarse la mascarilla es más impúdico que desnudarse, porque besarse es un peligro. Ahora, ese riesgo solo pueden correrlo los nuevos amantes, capaces de jugarse los pulmones por el corazón.

Los adivinas entre las sombras de un callejón, donde se esconden de los ojos ajenos para mirarse en los suyos, para descubrir sus bocas tapadas y encontrarse en un beso que es una revelación, que les desequilibra los cuerpos y las cabezas, que les quita el hambre porque ya solo quieren alimentarse de la lengua del otro, de sus dientes, de su saliva. Al terminar, se ponen la mascarilla como quien se pone la ropa interior para irse después de hacer el amor en una cama ajena, y se apresuran hacia sus casas antes del toque de queda, corriendo por la ciudad con una sonrisa tonta cubierta por un trozo de tela. Los nuevos amantes no necesitan besos de terceros porque se bastan con los suyos. Aún así, besos para todos.