Banco de Alimentos: «Necesitamos tu ayuda»

La situación que estamos viviendo en el Banco de Alimentos de Gipuzkoa es inédita. Por ello, hacemos una llamada urgente a la solidaridad de la ... ciudadanía para que nos apoyéis y poder garantizar los repartos mensuales de alimentos en lo que queda de año a las 17.200 personas que dependen del Banco de Alimentos. Aunque hayamos pasado momentos difíciles a lo largo de nuestra historia, nada se parece a lo que está pasando ahora. Nuestras estanterías están vacías y necesitamos recoger al menos 330.000 kilos de alimentos y donaciones suficientes para garantizar los repartos y no tener que disminuir drásticamente la cantidad que damos mensualmente a nuestros beneficiarios. Os necesitamos porque somos una red solidaria de personas que trabajamos para apoyar a otras personas en nuestro territorio y necesitamos de vuestra solidaridad, de tu solidaridad.

Me gustaría además explicar qué nos ha llevado hasta aquí, qué nos mueve en nuestra labor y por qué os necesitamos. Todo comienza en el año 2023. Ese año, los Bancos de Alimentos perdimos la ayuda del FEAD de la Unión Europea. En Gipuzkoa, esto supuso la pérdida de 400 toneladas de alimentos. El programa fue reemplazado por tarjetas monedero, que solo llegaron a 3.000 de los 6.000 beneficiarios originales.

Por otra parte, han descendido progresivamente tanto los kilos como las donaciones económicas en las colectas y grandes recogidas organizadas. La guerra de Ucrania, la inflación, la carestía de la energía y productos básicos, son motivos que todos conocemos y que hacen que cada vez cueste más llenar la cesta de la compra. Desde el Banco de Alimentos siempre hemos agradecido toda la ayuda dispensada pero desde 2022 las recogidas de alimentos se han reducido un 22%. La terrible dana, en la que todos nos volcamos ayuda, también menguó la Recogida de noviembre. Sabíamos que los recursos disminuían y durante 2024 trabajamos para conseguir ayudas sin pedir apoyo público. Nuestros voluntarios negociaron los mejores precios y las cadenas de distribución nos respaldaron. Aun gestionando con eficiencia y transparencia, hay momentos en que los recursos no alcanzan y es necesario decirlo.

Probablemente a nosotros nos mueve lo mismo que a toda la sociedad de Gipuzkoa. Una gran sensibilidad para ayudar al prójimo, ser solidario, cuidar de nuestra tierra. Somos parte de esta sociedad generosa. El Banco de Alimentos de Gipuzkoa que presido es sobre todo una red de apoyo entre personas, una red social de gente responsable que no quieren mira a otro lado. Pese a todas las incertidumbres y problemas que hay en el mundo, queremos ayudar donde podemos hacerlo, en nuestro pueblo, ciudad, cerca de cada uno de nosotras.

Ofrecemos ayuda alimentaria nada más (y nada menos). Alimentos básicos y productos de primera necesidad para 17.200 personas que están pasando por momentos difíciles. Conocemos las historias personales de muchas de ellas. Algunas daban y ahora reciben; otras siempre han recibido porque nunca han tenido posibilidades para salir de su situación de pobreza. Nos consideramos una red solidaria en nuestro territorio que no quiere dejar a nadie atrás y que considera que tenemos que avanzar todos juntos; tratamos de atenuar las desigualdades en la medida de nuestras posibilidades.

Trabajamos además para reducir el impacto ambiental y combatir el desperdicio de alimentos. Cada día recogemos productos en más de 70 puntos de distribución que, de otro modo, se perderían. Gracias a nuestras personas voluntarias, estos alimentos se clasifican y se reparten a comedores sociales y albergues. En 2024 hemos recuperado 1.000 toneladas de comida. Y todo ello lo hacemos con personas voluntarias, que ofrecen su tiempo y su esfuerzo generosamente para defender estos valores: Ser solidarios, ser responsables con su entorno, ser útiles a la sociedad.

Y lo hacemos día a día, silenciosamente, desde nuestras bases de Oiartzun y Bergara gracias a 185 personas voluntarias y a los recursos que nos proporcionáis entre todos, instituciones y sociedad en general. Desde esta situación, lanzamos un SOS a Gipuzkoa.

Tenemos el reto de recoger, insisto, al menos 330.000 kilos de alimentos para poder abordar los próximos meses sin tener que tomar decisiones dolorosas. Necesitamos vuestra ayuda cada uno o una dentro de sus posibilidades. Es un reto, es ambicioso, pero es posible. Si cada persona dona medio kilo, lo lograremos. Esperamos que, en breve, cuando terminemos la campaña, os podamos dar la noticia de objetivo conseguido y que, una vez más, Gipuzkoa ha estado a la altura y entre todos lo hemos conseguido.

