Vergüenzas en la mirada

Quejábase una señora el otro día en uno de los buzones habilitados por este periódico para que los lectores opinen de que hubiera nudistas en ... unos escasos metros de los 800 que mide el arenal de La Zurriola, la playa de Gros, Donostia. Tampoco le caían muy bien los surfistas, todo hay que decirlo. Por lo visto, ni los del traje de neopreno ni 'unos cuantos hombres maduros desnudos' le dejaban sentirse feliz y cómoda ni en la arena ni en el mar. Incluso preguntó a alguna autoridad competente presente en el malecón si era la susodicha joven y salvaje playa legalmente nudista. Contestáronle que no y enconose más la dama, reclamando en este diario la prohibición de mostrar cuerpos desnudos junto a las rocas.

Desde 2004 La Zurriola es espacio nudista. Por costumbre arraigada y porque la Ordenanza de Civismo no lo sanciona pero hay quien en vez de mostrar sus 'vergüenzas' en la arena prefiere que otros nos avergoncemos de su mirada poco limpia y amable.

