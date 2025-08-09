Tentáculos y neoprenos

Comenta Compartir

Los bañistas de nuestras bahías, puertos, calas y arenales tienen enfiladas a dos especies muy distintas entre sí sobre las que concentran inquina y miedo. ... La primera pertenece a la estirpe de primates 'hominoideos'. y se llama a sí misma, no me pregunten por qué, 'Homo Sapiens'. En una de sus subespecies suele tener el cuerpo recubierto de neopreno. La otra, mucho más discreta y modesta, es un hidrozoo sifonoforo bautizado por Linneo como 'Physalia physalis'. Ambas, la variedad de bípedos con la pierna conectada a una tabla por un invento atado al tobillo y la llamada 'carabela portuguesa', traen a mal traer a quienes nadan (o lo intentan) en el Cantábrico. Dicen que los surferos les quitan espacio y que las carabelas tienen tentáculos de ¡50 metros!

A mí me encantan esas dos variaciones de la Vida. Los surfers me dan seguridad. Verlos me ayuda a entender el mar y sus corrientes. Las carabelas me recuerdan historias de monstruos marinos. ¿Pican? Bueno, vivir es peligroso.

