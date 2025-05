Y el quinto fue un cisne negro

Comenta Compartir

No es por expandir bulos, trolas o fabulaciones. No es por jugar a trolear la vana esperanza humana de perdurar hasta el fin de los ... tiempos del universo. No es mi pretensión sonreír perversamente cuando suceda y susurrar al oído de quien aún no se lo cree 'ya os lo decía'. Pero no estaría de más que empezásemos a estudiar cómo detectar e interpretar ciertas señales.

Porque no hace falta conocerse todas las predicciones de Nostradamus o el Apocalipsis de San Juan ni haber visto 'Melancholia' de Lars von Trier o, sencillamente, alguno de los episodios de la serie 'Apagón' dirigida por Sorogoyen o Isaki Lacuesta (entre otros) para apercibirse de algo de lo que, a buen seguro, los dinosaurios sí tuvieron conciencia bastante antes de extinguirse: nos están avisando. ¿Quiénes? ¿Qué? No lo sé pero un Papa muere después del Domingo de Resurrección, 60 guerras asolan el mundo, los ricos abandonan el planeta rumbo a Marte y en la Península se hace de noche al mediodía. Señales.

