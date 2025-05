El poder de la sangre

Comenta Compartir

Obviando el hecho de que no es muy normal que un ser vivo sangre durante cinco días y no se muera, obviando que a los ... hombres y en general a los machos de otras especies de mamíferos el hecho de que las mujeres y otras hembras sangremos les causa un estupor, un miedo, un asco paranormal y no saben dónde buscar refugio porque cosa cierta es que la sangre da y quita vida y poder, reconoceremos todos (creo) que la menstruación femenina es una realidad con la que la mujer (y otras hembras) vivimos y a la que sobrevivimos a lo largo de 2.400 días de nuestra existencia. Es decir, sangrar resulta un suceso consuetudinario para una mujer.

Lo digo porque hace nada se ha desarrollado un curso para la 'normalización de la menstruación'. Pamplinas. Sangrar es la norma que nos hace poderosas. No hay nada que normalizar. Pasa. Joroba (¿a qué negarlo?) pero a cambio, antes cuando estabas 'con lo del mes', el dolor (maldito) te lo quitabas con un vaso de ginebra. Brindemos.

