Perdidas y halladas (o no)
San Sebastián
Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:35
Cierto, tampoco se les puede pedir la elegancia de un soneto de amor de Shakespeare o la tralla de un buen riff de industrial metal ... a los mensajes locutados en bilingüe, trilingüe y hasta cuatrilingüe y emitidos por megafonía (a veces con sonido fritura) en nuestras playas.
Se entiende, no vas a exigir belleza poética a una advertencia sobre la posible presencia de descuideros de lo ajeno. O al consejo de que hagamos más caso al silbato del socorrista que al pito del sereno pero la frase que suele atronar frente al mar en horas punta puede erizar tu sensibilidad gramatical: «Se ha perdido una persona. Se ruega a quien la encuentre la entregue en las cabinas». ¡¿'Persona'?! ¿Hombre, mujer, niño, niña, no binaria; alta, baja, mayor, adulta, vieja; rubio, pelirroja, tu madre, tu sobrina? ¿Qué hay que buscar/hallar?
