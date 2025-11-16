¿No os parece todo muy raro?
San Sebastián
Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00
Decorado' (del latín 'decoratio') 1. Conjunto de objetos, telones y mobiliariodonde transcurre una escena. 2. Disposición de los elentos que adornan un lugar.
Con esa ... búsqueda en los lexicones se abre el último prodigio del director gallego autor de otras tantas trágicas y melancólicas maravillas tal que 'Psiconautas' o 'Unicorn Wars'. Y así se abre el hermoso libro de arte de la película, editado en texturas con olor a tinta por Astiberri.
La idea de que el mundo en que vivimos sea un puñetero atrezzo que nosotros insistimos en creer pura vida y pura realidad viene sugestionando a la Humanidad desde tiempos que existieron antes que empezase el mismo Tiempo.
Desde entonces hasta 'El show de Truman', la película de Weir, Niccol y Carrey. Más allá también. Igualmente supo gritarlo el gran Discépolo en su tango, 'Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamo a encontrar!¡No pienses más, sentate a un lao, que a nadie importa si naciste honrao!'
Quizás ni exista el mundo ni existamos nosotros pero mientras fingimos lo contrario mejor ver películas como esta, con una animación perversamente ingenua en su trazado y brutalmente perfecta en la desazón (física incluso) de sus criaturas, esos ratones, esos pollos, esas setas, esas palomas, esas sirenas que se ayuntan carnalmente con los demonios en su monstruosa soledad, esas ranas, esas hadas que no se parecen en nada, pero en nada, a las que Lewis Carroll creyó fotografiar.
Pobres criaturas patéticas hundidas en un mundo diseñado por una corporación todopoderosa. Pobres bichos tan parecidos a nosotros. Sueñan con que al otro lado del bosque habrá algo, simplemente 'algo'. un filme visual, dramática y emocionalmente impactante. Y sublimes son sus... decorados.
