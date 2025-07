El paraíso en un instante

Comenta Compartir

En el prólogo que Borges escribió para su libro 'Los conjurados' que reúne los que quizás fueron sus últimos poemas ('La trama', 'Doomsday', 'On his ... blindness'', 'La joven noche'...) se lee. «Al cabo de los años he observado que la belleza, como la felicidad, es frecuente. No pasa un día en que no estemos, un instante, en el paraíso. No hay poeta, por mediocre que sea, que no haya escrito el mejor verso de la literatura, pero también los más desdichados. La belleza no es privilegio de unos cuantos nombres ilustres».

Al reecontrar(se) con esas líneas una se pregunta para qué demontre y por qué misterio(s) consumismos tanto funesto, malhadado, mal escrito, mal editado libro de autoayuda, esos que supuestamente ofrecen consejos para el buen vivir y formulaciones, algunas casi paranormales, para ser felices. ¿Para qué tanta bazofia si en la más bella y gustosa literatura hasta ciegos como Borges nos abren los ojos para poder entender que en un instante, el paraíso?

