Ese nombre me (re) suena

Begoña del Teso

San Sebastián

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

En los archivos municipales de San Sebastián se lee; . «En sesión de 15 de junio de 1937 se acordó dar a la nueva Avenida el ... nombre de la provincia vecina, como homenaje de afecto y admiración que, durante el Movimiento Nacional, los guipuzcoanos dedicaron a Navarra. Homenaje merecido por el patriotismo y valor con que los navarros contribuyeron a la victoria de las fuerzas nacionales y reconocimiento especial de San Sebastián por haber sido tropas y tercios navarros en su mayoría, los que libraron la ciudad el 13 de septiembre de 1936».

