Ese nombre me (re) suena

En los archivos municipales de San Sebastián se lee; . «En sesión de 15 de junio de 1937 se acordó dar a la nueva Avenida el ... nombre de la provincia vecina, como homenaje de afecto y admiración que, durante el Movimiento Nacional, los guipuzcoanos dedicaron a Navarra. Homenaje merecido por el patriotismo y valor con que los navarros contribuyeron a la victoria de las fuerzas nacionales y reconocimiento especial de San Sebastián por haber sido tropas y tercios navarros en su mayoría, los que libraron la ciudad el 13 de septiembre de 1936».

A nadie se le ha ocurrido cambiar el nombre de dicha Avenida, también llamada así en Pasaia, Errenteria e Irun, porque todos creíamos que era eso, que Navarra nos gusta y que fuimos su salida al mar cuando Reyno resultó ser. Pues miren por dónde, no. Recuerda a los requetés navarros que entrando por San Marcial y llevando fusiles y acordeones (sic) hicieron (+-) la Behobia y se plantaron en Donostia. Vaya, vaya.

